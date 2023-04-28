Пашинян: «В Лачинский коридор следует направить международную миссию»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что, «устанавовив незаконный контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, Азербайджан обостряет ситуацию в регионе».

«Если до сих пор коридор был закрыт под надуманным экологическим предлогом, то теперь он официально закрыт Азербайджаном. Это провокационный шаг, направленный не только на усиление напряженности в регионе, но и на углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе»,- сказал он на заседании правительства.

Никол Пашинян представил позицию армянской стороны относительно урегулирования ситуации.

«Российские миротворческие силы должны держать под контролем Лачинский коридор, обеспечивая его нормальную работу. Иными словами, кроме России никто не должен контролировать Лачинский коридор, а Азербайджан не должен препятствовать свободному движению по коридору».

По словам Никола Пашиняна, от армянской стороны и международного сообщества требуются конкретные усилия, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации и добиться всеобъемлющего урегулирования.

«С каждым днем более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре становится все более необходимым. В качестве первого шага необходимо направить срочную международную миссию по установлению фактов», - заключил Пашинян.