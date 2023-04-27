«Карабах для Армении теперь - это зуб с удаленным нервом» - Mediamax.am

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«Карабах для Армении теперь - это зуб с удаленным нервом»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. «Карабах для Армении теперь - это зуб с удаленным нервом, который можно безболезненно сверлить и пломбировать».

Такое определение использует Кирилл Кривошеев в статье «Удаление нерва. Что означает окончательный отказ Армении от Карабаха», опубликованной на сайте фонда Карнеги.

 

Комментируя последние заявления премьер-министра Армении, автор статьи пишет:

 

«Похоже, что Ереван готов окончательно отказаться от Карабаха со всеми вытекающими из этого последствиями».

 

«Появление КПП (в Лачинском коридоре-Медиамакс) ставит перед армянской стороной много новых и трудноразрешимых вопросов. Какие документы будут требовать азербайджанские пограничники для проезда? Могут ли они задерживать армян, которые «выглядят подозрительно»? Не окажется ли так, что открыт только въезд в Армению, а для возвращения в Карабах «нет оснований»? Судя по всему, ответы на эти вопросы зависят от того, смирятся ли армяне с новой реальностью. Пока создается впечатление, что этот этап уже настал. В Ереване осознали, что на судьбу Карабаха не повлияют ни массовые протесты, ни международные партнеры, которые только и могут, что раз за разом «выражать обеспокоенность». В общем, Карабах для Армении теперь - это зуб с удаленным нервом, который можно безболезненно сверлить и пломбировать», - говорится в статье.

 

Отвечая на вопрос «что ждет армян Карабаха», Кирилл Кривошеев называет самым реалистичным вариантом массовую эмиграцию.

 

Он отмечает, что «отношения с Россией ждет неизбежная ревизия, ведь исчезнет главная тема для разговоров – Карабах».

 

«Кремль для большинства армян станет ненадежным союзником, который бросил их в самый ответственный момент», - говорится в статье.

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