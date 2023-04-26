Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян заявил сегодня, что «полностью прекращен ввоз гуманитарных грузов и топлива в Арцах».

Как сообщает пресс-служба аппарата госминистра, он сказал об этом в ходе совещания по гуманитарным проблемам, возникшим в связи с блокадой и установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе Арцаха и Армении (в Лачинском коридоре).

Он отметил, что «дополнительные ограничения со стороны Азербайджана привели к невозможности ввоза даже минимального количества товаров первой необходимости».

«В связи со сложившейся ситуацией полностью нарушен процесс ввоза гуманитарных грузов и топлива, что вызвало дополнительные трудности и ограничения в работе по удовлетворению потребностей населения. В результате мы не смогли доставить даже объем, предусмотренный талонами, в указанный в них срок. Мы продлим срок действия талонов, чтобы наше население смогло воспользоваться этой возможностью»,- сказал госминистр Арцаха.

23 апреля Азербайджан перекрыл мост Хакари на границе Арцаха и Армении и установил контрольно-пропускной пункт при въезде на дорогу Лачин-Степанакерт.