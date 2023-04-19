Азербайджан летом планирует разместить в Лачине более 700 семей - Mediamax.am

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Азербайджан летом планирует разместить в Лачине более 700 семей


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что гражданское население вернется в город Лачин ранее запланированного срока - летом этого года.

Он отметил, что «если на первом этапе в Лачине планировалось построить чуть более 400 домов, то, согласно последним планам, только количество частных домов составит 570».

 

«В летние месяцы этого года мы разместим более 700 семей в городе Лачине», - заявил Алиев в телевизионном интервью.

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