Азербайджан летом планирует разместить в Лачине более 700 семей

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что гражданское население вернется в город Лачин ранее запланированного срока - летом этого года.

Он отметил, что «если на первом этапе в Лачине планировалось построить чуть более 400 домов, то, согласно последним планам, только количество частных домов составит 570».

«В летние месяцы этого года мы разместим более 700 семей в городе Лачине», - заявил Алиев в телевизионном интервью.