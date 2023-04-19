Алиев: «В Армении должны официально заявить, что Карабах - это Азербайджан»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «в Армении должны подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку, заявив, что Карабах является частью Азербайджана».
«Армения, которая когда-то говорила «Карабах – это Армения и точка», сегодня должна повторить наши слова: «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак». Сказав «А», нужно говорить «Б». Армения, заявившая о готовности к мирному договору на основе Алматинской декларации, теперь должна официально заявить, что Карабах - это Азербайджан», - сказал Алиев в в интервью телеканалу AzTV.
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