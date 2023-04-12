Пашинян: Согласно Мадридским принципам, Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана - Mediamax.am

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Пашинян: Согласно Мадридским принципам, Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «необходимо фундаментально рассмотреть концепцию Нагорного Карабаха в годы независимости».

«Есть два этапа: до Мадридских принципов и после них. До Мадридских принципов позиция армянской стороны заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана, а в условиях распада Советского Союза реализовал свое право на самоопределение.

 

Мадридские принципы появились в 2007 году, в период передачи власти, когда Серж Саргсян был премьер-министром, а Роберт Кочарян – президентом. В них подчеркивались принципы территориальной целостности и самоопределения. Было зафиксировано, что статус Нагорного Карабаха должен быть уточнен посредством какого-то механизма, который должен быть согласован также с Азербайджаном. В этой части произошли серьезные концептуальные изменения», - заявил Никол Пашинян в парламенте.

 

«Самоопределиться - означает быть где-то и, осуществляя право на самоопределение, двигаться в другое место. До мадридских принципов этим местом был Советский Союз, после мадридских принципов – Азербайджан. Согласно Мадридским принципам, Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана», - добавил Пашинян.

 

Он отметил, что «величайшим упущением» их правительства было то, что они не объяснили это народу после 2018 года.

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