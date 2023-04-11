Власти Арцаха направили в Баку предложение о проведении встречи - Mediamax.am

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Власти Арцаха направили в Баку предложение о проведении встречи


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Власти Арцаха посредством миротворческой миссии РФ направили азербайджанской стороне предложение о проведении встречи.

Информационный центр Арцаха сообщает, что встречу предлагается провести в месте дислокации миротворческой миссии РФ и при посредничестве командования Российского миротворческого контингента для обсуждения неотложных гуманитарных вопросов.

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