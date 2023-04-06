«Азербайджан перешел к новому уровню плана по изгнанию людей из Арцаха» - Mediamax.am

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«Азербайджан перешел к новому уровню плана по изгнанию людей из Арцаха»


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Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха выступило сегодня с заявлением, касающимся вчерашнего случая препятствования Азербайджаном возвращению граждан Арцаха.  

 

«Азербайджанские власти приступили к следующему уровню практической реализации своего преступного плана по осуществлению этнической чистки Арцаха и изгнанию его народа со своей исторической родины.

 

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В условиях полной безнаказанности преступные деяния, совершаемые Азербайджаном против народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер и масштабы», - говорится  в сообщении МИД Арцаха.   

 

Прес-служба МИД АРЦАХА сообщила, что «бездействие международного сообщества перед лицом столь серьезных нарушений прав человека равносильно молчаливому одобрению, если не соучастию в антигуманных действиях официального Баку».

 

4 апреля азербайджанская сторона отказалась пропустить через Лачинский коридор автомобили Российского миротворческого контингента, перевозившие граждан Арцаха, которые в связи с блокадой остались в Армении и были лишены возможности воссоединиться со своими семьями. Азербайджанская сторона остановила автомобили и в течение 5 часов подвергала находящихся в них людей, преимущественно женщин, детей и пожилых людей, психологическому террору и запугиванию.

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