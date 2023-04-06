Выехать из Арцаха в Армению можно будет только в случае крайней необходимости - Mediamax.am

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Выехать из Арцаха в Армению можно будет только в случае крайней необходимости


Фото: John Steedman


Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян заявил сегодня, что отныне выезжать из Арцаха в Армению можно будет только в случае крайней необходимости.

«Учитывая возникающие проблемы в жизни людей - смерть родственника в Армении, похороны, тяжелая болезнь, хирургическое вмешательство члена семьи в Армении, а также рост напряженности, в последние дни российские миротворцы периодически стали перевозить из Арцаха в Армению граждан, сталкивающихся с подобными проблемами.

 

В целях удержания вышеназванного процесса под контролем и защиты наших граждан от возможных азербайджанских провокаций на перекрытом участке дороги отныне выехать из Арцаха в Армению будет возможно только в случае крайней необходимости, естественно, при содействии российских миротворцев», - написал госминистр Арцаха.

 

Что касается людей, имеющих проблемы со здоровьем и нуждающихся в медицинской помощи, Гурген Нерсисян отметил, что их переезд в Ереван будет организован через Арцахское представительство Красного Креста.

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