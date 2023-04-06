«Активисты» не позволили российским миротворцам перевезти граждан в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщает, что 4 апреля российские миротворцы пытались перевезти 27 граждан (детей, женщин и пожилых людей) из города Горис в Арцах, но азербайджанские «экоактивисты» запретили движение транспортных средств на перекрытом участке дороги шоссе Горис-Степанакерт.

«Из-за вмешательства азербайджанцев самочувствие четырех наших граждан ухудшилось, российские миротворцы обеспечили прибытие скорой помощи и указанные четыре женщины были переведены в Республиканский медицинский центр Степанакерта. Всем была оказана надлежащая первая помощь, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Опасности для их жизни нет», - говорится в сообщении.

Защитник прав человека Арцаха сообщил, что граждане находились в заблокированной зоне около 5 часов.

«По имеющимся данным, некоторые азербайджанцы даже проникли в одну из ожидающих машин. Во время ожидания и переговоров ухудшилось состояние здоровья 4 мирных жителей, 3 из них потеряли сознание», - сообщил он.

«Разрешая выезд людей из Арцаха различными путями, но запрещая въезд, власти Азербайджана открыто проводят политику этнической чистки, как в очередной раз признал Ильхам Алиев в своем заявлении от 10 января», - заявил правозащитник.