Пашинян поручил МИД обратиться в ООН вопросу Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что четко просматриваются действия Азербайджана, направленные на военную эскалацию ситуации на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

«Азербайджанская государственная и окологосударственная пропаганда уже давно создает медийный фон для широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах, на месте также видны тенденции напряженности.

Военно-политическое руководство Азербайджана ведет подготовку к этнической чистке и геноциду народа Нагорного Карабаха.

Считаю важным и неотложным, чтобы Армения приняла меры и запустила международные механизмы по предотвращению геноцида. Речь идет, в частности, о механизмах, предусмотренных в рамках ООН. Я дал МИД соответствующие поручения», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он напомнил, что продолжаются работы для организации отправки международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

«Думаю, что миссия по установлению фактов также важна для ответа на безосновательные утверждения Азербайджана о том, что у Армении есть армия в Нагорном Карабахе, и что из Армении в Нагорный Карабах якобы осуществляются военные поставки. Эти претензии беспочвенны, и Азербайджан пытается сделать их новым предлогом для военной эскалации», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, в Нагорном Карабахе есть Армия обороны, существование которой оправдано до тех пор, пока над народом Нагорного Карабаха висит опасность этнических чисток и геноцида.

«Армия Обороны является не единственным механизмом предотвращения геноцида народа Нагорного Карабаха, таким механизмом являются и дислоцированные там российские миротворческие силы. Можем зафиксировать, что Российская Федерация в своем заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксировала, что гражданское население Нагорного Карабаха находится в опасности.

Надеемся, что Российская Федерация выполнит свою функцию в полной мере, но если наш друг и союзник не сможет выполнить сыграть свою роль по какой-либо объективной причине, он должен обратиться в Совбез ООН для запуска дополнительных международных механизмов для Лачинского коридора и Нагорного Карабаха», - сказал Никол Пашинян.