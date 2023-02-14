Президент Арцаха инициировал изменения в Конституцию

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому инициирован процесс внесения изменений в Конституцию, который касается выборов президента со стороны Национального собрания и особенностей этих выборов в случае, если должность президента становится вакантной во время военного положения.
13 февраля проект изменений Конституции республики был представлен на обсуждение в парламент, сообщает пресс-служба президента Арцаха.
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