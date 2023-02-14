Президент Арцаха призвал международное сообщество «перейти от слов к делу» - Mediamax.am

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Президент Арцаха призвал международное сообщество «перейти от слов к делу»


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к международному сообществу с призывом ввести санкции против Азербайджана.

«Мы приветствуем четкие обращения к Азербайджану исполнительной и законодательной властей многих стран, а также международных организаций по немедленному и безоговорочному снятию блокады. Однако эти требования и позиции малоэффективны в условиях фанатичной и полной ненависти неуступчивости Азербайджана. Вот почему международное сообщество должно перейти от слов к делу, как это обычно происходит в других регионах, где появляются первые тревожные признаки геноцида», - написал Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

 

Он отметил, что обращается в первую очередь к России, США и Франции - сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также ко всем членам международного сообщества совместно или по отдельности принять действенные меры для открытия «дороги жизни» Арцаха и предотвращения новых преступлений.

 

«Мы призываем их ввести санкции против государства Азербайджан и всех авторов и соучастников преступления против народа Арцаха. И наряду с другими санкциями запретить им въезд на свои территории и заморозить их движимое и недвижимое имущество в своих странах» - написал президент Арцаха.

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