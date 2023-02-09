Пашинян представил Ховаеву гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, спепредставителя министра иностранных дел России по вопросу поддержки нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.
Пресс-служба правительства сообщает, что собеседники коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и шагов по его преодолению.
Обсуждались вопросы, связанные с возможностью нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой.
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