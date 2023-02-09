Пашинян заявил, что в Арцахе возник также экологический кризис

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что незаконная блокада Азербайджаном Лачинского коридора под «экологическим» прикрытием привела к реальным экологическим проблемам в Нагорном Карабахе.

«С 12 декабря 2022 года Азербайджан провел 27 операций с газопроводом, поставляющим газ в Нагорный Карабах, частично или полностью перекрывая подачу газа. Азербайджан также заблокировал подачу электроэнергии в Нагорный Карабах. Наши соотечественники в Нагорном Карабахе начали использовать дрова для отопления своих домов, что, в свою очередь, приводит к вырубке лесов, что может обернуться серьезной экологической катастрофой.

На этом испаряются якобы «экологические» цели Азербайджана, поскольку начавшаяся 60 дней назад незаконная блокада Лачинского коридора, помимо гуманитарного кризиса привела к экологическому кризису», - заявил Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

Он отметил, что эти действия Азербайджана преследуют одну цель: сломить волю населения Нагорного Карабаха жить на своей родине, «которую мы считаем нерушимой».

«Нам необходимо активизировать наши усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному, а теперь и экологическому кризису в Нагорном Карабахе.

«Думаю, что незаконная блокада Лачинского коридора и создавшийся в Нагорном Карабахе гуманитарно-экологический кризис должны стать предметом более институционального международного обсуждения, потому что только неослабевающая активность международного сообщества является способом обуздания агрессивности Азербайджана и его провокационных действий, - сказал Никол Пашинян.