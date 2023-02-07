Азербайджан снова заблокировал единственный газопровод в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан вновь заблокировал единственный газопровод, идущий из Армении в Арцах.
ЗАО «Арцахгаз» сообщает, что подача газа в Арцах прекращена, население лишено возможности пользоваться природным газом.
Фото: https://www.ilur.am/
ЗАО «Арцахгаз» сообщает, что подача газа в Арцах прекращена, население лишено возможности пользоваться природным газом.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.