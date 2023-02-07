Рубен Варданян: «Нашей Родине грозит большая опасность»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что самые большие изменения в 21 веке принесет сфера образования - успех страны будет определяться образованием.

Пресс-служб аппарата госминистра Арцаха сообщила, что он сказал об этом на онлайн-встрече с арцахскими студентами, обучающимися в армянских вузах.

«В этой ситуации блокады арцахские студенты невольно стали послами Арцаха в Армении и хотелось бы, чтобы они более активно представляли интересы Арцаха, чтобы голос Арцаха был услышан», - сказал Рубен Варданян.

Он отметил, что сейчас, когда идет гибридная война, каждый должен стать солдатом Родины.

«Нашей Родине угрожает большая опасность, и наше чувство любви и ответственности сейчас очень важно. Оно должно проявляться в повседневной работе. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что вы нам очень нужны как успешные, талантливые студенты», - сказал госминистр.