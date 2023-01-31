Рубен Варданян: У нас есть лишь один путь - стиснуть зубы и двигаться вперед - Mediamax.am

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Рубен Варданян: У нас есть лишь один путь - стиснуть зубы и двигаться вперед


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сказал, что «если мы хотим, чтобы Азербайджан потерпел неудачу в своих планах по изгнанию армян из Арцаха, у нас есть лишь один путь - стиснуть зубы и двигаться вперед».

«А сделать это мы можем только объединившись», - сказал Рубен Варданян на встрече с жителями Степанакерта в воскресенье.

 

Варданян подчеркнул важность поддержания обратной связи с народом в этот непростой период, передачи полной информации, которая поможет общественности лучше понять ситуацию и совместными усилиями преодолеть ее.

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