Рубен Варданян: У нас есть лишь один путь - стиснуть зубы и двигаться вперед

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сказал, что «если мы хотим, чтобы Азербайджан потерпел неудачу в своих планах по изгнанию армян из Арцаха, у нас есть лишь один путь - стиснуть зубы и двигаться вперед».

«А сделать это мы можем только объединившись», - сказал Рубен Варданян на встрече с жителями Степанакерта в воскресенье.

Варданян подчеркнул важность поддержания обратной связи с народом в этот непростой период, передачи полной информации, которая поможет общественности лучше понять ситуацию и совместными усилиями преодолеть ее.