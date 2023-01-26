Варданян считает, что Алиева должны перестать приглашать в Давос

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян выразил удивление тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «подверг блокаде 120 тысяч человек, а в Давосе с ним здороваются за руку».

«Мы окружены десятимиллионным Азербайджаном, плюс еще 80 миллионов живут в союзнической ему Турции. Нас здесь, в Арцахе, 120 тысяч человек. А рядом с нами находятся две тысячи российских солдат. И вы хотите, чтобы я в них кинул камень? Чтобы я еще больше усугубил ситуацию? Слушайте, это же безумие с точки зрения инстинкта самосохранения!», - сказал Рубен Варданян в интервью «Медузе».

«Я бы хотел, чтобы не только Россия, но и Англия, и Франция тоже жестко выступили! Почему Алиева все еще приглашают в Давос, например? Он 120 тысяч человек подверг блокаде, а в Давосе с ним здороваются за руку. В этом смысле у меня много вопросов ко многим странам. Нужны санкции - не против государства Азербайджан, а лично против людей, принимающих там решения. Против людей, у которых дети учатся в Англии или во Франции. Против тех, кто считает себя частью цивилизованного клуба», - сказал госминистр.

«Я уже как-то говорил в интервью: «Сложно представить себе, чтобы страна, которая не может обеспечить правами человека собственный народ, обеспечит такими правами национальное меньшинство». Автократичный, деспотичный султанат в Азербайджане — какими правами он обеспечивает собственное население?», - отметил Рубен Варданян.