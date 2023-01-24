Спецпредставитель ЕС: Проблема Лачинского коридора требует срочных решений

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар заявил сегодня, что ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо найти срочные решения.

Тойво Клаар, прибывший в Ереван для проведения встреч, написал в твиттере:

«Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо найти срочные решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы наметить пути продвижения вперед. Цель Евросоюза остается прежней: всестороннее урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном».