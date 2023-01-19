Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан сегодня вновь перекрыл единственный газопровод, по которому из Армении в Арцах поступает природный газ.
В сообщении компании «Арцахгаз» говорится, что газ из Армении не поступает, и в настоящее время используется газ, имеющийся в трубах.
17 января в 13:00 часов Азербайджан перекрыл газопровод, но вечером того же дня «Арцахгаз» объявил о возобновлении подачи газа.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.