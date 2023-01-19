Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Арцаха - Mediamax.am

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Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. Азербайджан сегодня вновь перекрыл единственный газопровод, по которому из Армении в Арцах поступает природный газ.

В сообщении компании «Арцахгаз» говорится, что газ из Армении не поступает, и в настоящее время используется газ, имеющийся в трубах.

 

17 января в 13:00 часов Азербайджан перекрыл газопровод, но вечером того же дня «Арцахгаз» объявил о возобновлении подачи газа.

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