Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан сегодня вновь перекрыл единственный газопровод, по которому из Армении в Арцах поступает природный газ.

В сообщении компании «Арцахгаз» говорится, что газ из Армении не поступает, и в настоящее время используется газ, имеющийся в трубах.

17 января в 13:00 часов Азербайджан перекрыл газопровод, но вечером того же дня «Арцахгаз» объявил о возобновлении подачи газа.