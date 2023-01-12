Ситуация в Арцахе требует экстренных мер, заявил Варданян - Mediamax.am

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Ситуация в Арцахе требует экстренных мер, заявил Варданян


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Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что Арцах готов к диалогу с Баку, но не с целью «сдаться», а на условиях, при которых возможен диалог между соседями.

«Азербайджан всегда отказывался от диалога между Степанакертом и Баку, все диалоги велись на техническом уровне, на политическом уровне каких-либо диалогов не было.

 

Мы боремся за право жить на своей земле, и в этом отличие нашей позиции от официальной позиции Армении. В этой ситуации мы выступаем за политические, а не технические переговоры с Баку», - сказал Рубен Варданян во время телемоста с Ереваном.

 

По его словам, армянская диаспора и Армения должны понять, что создавшаяся ситуация требует экстренных мер.

 

«Неважно, чего я жду от правительства Армении, они уже озвучили свою позицию: финансовая и правовая поддержка, большего они сделать не могут. Мы благодарны за это», - сказал Рубен Варданян.

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