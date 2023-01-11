Назначен новый министр иностранных дел Арцаха - Mediamax.am

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Назначен новый министр иностранных дел Арцаха


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян назначил Сергея Казаряна министром иностранных дел, освободив его от должности постоянного представителя Арцаха в Армении.

Другим указом Србуи Арзуманян освобождена от должности первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах и назначена министром юстиции Арцаха.

 

Арам Саргсян назначен министром градостроительства, а Армен Мангасарян - министром социального развития и миграции Республики Арцах.

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