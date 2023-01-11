Назначен новый министр иностранных дел Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян назначил Сергея Казаряна министром иностранных дел, освободив его от должности постоянного представителя Арцаха в Армении.
Другим указом Србуи Арзуманян освобождена от должности первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах и назначена министром юстиции Арцаха.
Арам Саргсян назначен министром градостроительства, а Армен Мангасарян - министром социального развития и миграции Республики Арцах.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.