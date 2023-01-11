Рубен Варданян прокомментировал действия миротворцев

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал тот факт, что российские миротворцы не предпринимают мер для деблокации Лачинского коридора.

«Если вы проследите за деятельностью миротворцев в разных частях мира, то увидите похожие истории. Обычно число миротворцев ограничено, у них нет права применять оружие, и обычно они стараются избежать конфликтов. А если конфликт происходит, то у них ограниченные возможности проявить большую активность», - сказал Варданян в интервью изданию The American Conservative.

Говоря о способности властей Армении оказать помощь, госминистр Арцаха сказал:

«У Армении свои вызовы с Азербайджаном. Ресурсы армянского правительства и общества ограничены».

Рубен Варданян также заявил, что если власти Азерпбайджана действительно хотят мира в регионе, «им следует выступить с предложениями, которые были бы приемлемы для обеих сторон».

«А решение очень простое: им следует признать что люди Арцаха привыкли жить независимо и они не станут простыми гражданами Азербайджана. Им следует признать это», - отметил госминистр Арцаха.