В Арцахе вводится карточная система на продовольственные продукты - Mediamax.am

615 просмотров

В Арцахе вводится карточная система на продовольственные продукты


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Сегодня на заседании оперативного штаба под руководством госминистра Республики Арцах Рубена Варданяна обсуждался вопрос о введении в Арцахе карточной системы.

Пресс-служба аппарата госминистра Арцаха сообщила, что система позволит максимально равномерно распределять имеющиеся в наличии продовольственные товары.

 

Первоначально ее планируется применить к нескольким видам продукции первостепенной важности.

 

«Трудности блокады не сломили дух народа. Однако есть неотложные проблемы, которые необходимо решать в первую очередь», - сказал Рубен Варданян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Январь 9, 2023 14:10
В Арцахе вводится карточная система на продовольственные продукты

Внешняя политика | Январь 9, 2023 14:08
В Ереван прибыла группа технической оценки ЕС

Внешняя политика | Январь 9, 2023 09:36
Незаменимый Эрдоган: как Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023