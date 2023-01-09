В Арцахе вводится карточная система на продовольственные продукты

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на заседании оперативного штаба под руководством госминистра Республики Арцах Рубена Варданяна обсуждался вопрос о введении в Арцахе карточной системы.

Пресс-служба аппарата госминистра Арцаха сообщила, что система позволит максимально равномерно распределять имеющиеся в наличии продовольственные товары.

Первоначально ее планируется применить к нескольким видам продукции первостепенной важности.

«Трудности блокады не сломили дух народа. Однако есть неотложные проблемы, которые необходимо решать в первую очередь», - сказал Рубен Варданян.