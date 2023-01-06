Пашинян заявил о необходимости отправки международной миссии в Лачинский коридор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает необходимым направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов, и следует прилагать последовательные усилия в этом направлении».

Выступая на заседании правительства премьер-министр, в частности, сказал:

«Перекрыв Лачинский коридор, Азербайджан грубо нарушает свое прямое обязательство в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, что вызывает серьезные вопросы о договороспособности официального Баку. При этом Азербайджан пытается приписать Армении практику невыполнения своих обязательств.

Также важно констатировать, что по поводу закрытия Лачинского коридора приводятся различные причины, но, я уверен, что глубинная и реальная причина заключается в том, что армяне Нагорного Карабаха продолжают жить на своей Родине, и международное сообщество стало все отчетливее фиксировать очевидную политику Азербайджана по подверганию армян Нагорного Карабаха этнической чистке и геноциду.

В этой связи мы ожидаем более конкретных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН Российской Федерации, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе, и сохранение Лачинского коридора под своим контролем является ее прямым обязательством в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года».