Лавров не стал прогнозировать сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров воздержался прогнозировать сроки возможного подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и наличия в нем пункта о статусе Нагорного Карабаха.
«Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам - Баку и Еревану.
Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья», - сказал Лавров в интервью «Россия сегодня», полный текст которого приводится на сайте МИД России.
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