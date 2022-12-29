Лавров не стал прогнозировать сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Mediamax.am

1008 просмотров

Лавров не стал прогнозировать сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров воздержался прогнозировать сроки возможного подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и наличия в нем пункта о статусе Нагорного Карабаха.

«Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам - Баку и Еревану.

 

Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья», - сказал Лавров в интервью «Россия сегодня», полный текст которого приводится на сайте МИД России.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 29, 2022 11:56
Лавров не стал прогнозировать сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Нагорный Карабах | Декабрь 29, 2022 11:42
Пашинян: «Поведение российских миротворцев неприемлемо»

Нагорный Карабах | Декабрь 28, 2022 19:48
Эксплуатация рудника в Арцахе будет временно приостановлена
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022