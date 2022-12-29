Лавров не стал прогнозировать сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров воздержался прогнозировать сроки возможного подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и наличия в нем пункта о статусе Нагорного Карабаха.

«Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам - Баку и Еревану.

Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу – в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья», - сказал Лавров в интервью «Россия сегодня», полный текст которого приводится на сайте МИД России.