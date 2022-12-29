Пашинян: «Поведение российских миротворцев неприемлемо»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается с каждым днем.

«Лачинский коридор был закрыт Азербайджаном, и это является грубейшим нарушением международных обязательств. Российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе и Российская Федерация, взявшая на себя обязательства по обеспечению безопасности народа Нагорного Карабаха, должны дать четкое объяснение ситуации.

Какова оценка России, какова ее дорожная карта по восстановлению Лачинского коридора? Это вопросы, на которые армянская и нагорно-карабахская общественность ожидает получить ответы от России»,- сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что «если Россия не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то должна инициировать обсуждение в Совбезе ООН и поставить вопрос о предоставлении российским миротворческим силам мандата СБ ООН или о направлении в Карабах многонациональных сил».

«Есть все признаки того, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе, в Нагорном Карабахе. Армения является твердым сторонником присутствия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, однако для нас неприемлемо становящееся все более отчетливым поведение российских миротворцев, являющихся безмолвными свидетелеми изгнания армян из Нагорного Карабаха»,- заявил Никол Пашинян.