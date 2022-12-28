Эксплуатация рудника в Арцахе будет временно приостановлена

Правительство Республики Арцах и руководство компании Base Metals приняли совместное решение о временной приостановке эксплуатации разрабатываемого компанией рудника до завершении экспертизы.

В сообщении правительства Арцаха говорится:

«Правительство Республики Арцах еще раз подтверждает, что горнодобывающая промышленность в Арцахе осуществляется в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в соответствии с которыми приняты установленные законодательством нормативы сферы. Однако, принимая во внимание созданную так называемыми «эко-активистами» соседней страны нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество, решено обратиться в международные организации, чтобы провести международную экологическую экспертизу, связанную с деятельностью компании «Base Metals».

Совместно с руководством компании принято решение о временной приостановке эксплуатации разрабатываемого ею рудника до завершении экспертизы.

Правительство Арцаха обратилось в соответствующие структуры ООН и другие международные профессиональные организации для того, чтобы организовать экспертизу в кратчайшие сроки.

Правительство Арцаха всегда выступало за соблюдение лучших мировых стандартов в области добычи полезных ископаемых и убеждено, что международные экологические стандарты должны применяться к горнодобывающим компаниям всего региона».