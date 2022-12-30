Рубен Варданян: Без преувеличения, мы находимся в довольно сложной ситуации

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «без преувеличения, мы находимся в довольно сложной ситуации».

Как сообщили в аппарате госминистра, Варданян сказал об этом на встрече с представителями компаний оптовой и розничной торговли, ресторанов и предприятий общественного питания Арцаха.

«Знаю, что вы работаете в сложных условиях и вам приходится искать решения различных вопросов. Но мы - власть и народ, должны пройти этот путь вместе. Для этого очень важны взаимопонимание, взаимное уважение и прозрачная работа», - сказал госминистр.

Рубен Варданян сказал, что, несмотря на дефицит товаров, роста цен в Арцахе не наблюдается.

В ходе встречи было отмечено, что в условиях дефицита продовольствия и экономии электроэнергии возникает необходимость введения определенных ограничений на проведение массовых мероприятий и торжеств.