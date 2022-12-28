Пашинян: «Получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев» - Mediamax.am

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Пашинян: «Получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев»


Фото: REUTERS (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, что «сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев».

«На данный момент главный, самый оперативный вопрос – это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

 

Я хочу напомнить, что, согласно трёхстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору.

 

Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», - заявил Пашинян в начале встречи.

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