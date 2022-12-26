МИД РФ: ситуация с Лачинским коридором осложняет мирные переговоры

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил сегодня, что эскалация вокруг Лачинского коридора осложняет работу по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В интервью ТАСС Михаил Галузин заявил, что российская сторона готова поддержать переговорный процесс.

«Безусловно, инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Лачинского коридора, не могут не осложнять фон для переговоров, в том числе по мирному договору. Российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации. Рассчитываем на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации», - отметил замминистра.

Он отметил, что срок согласования документа не так важен.

«Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе», - сказал замминистра МИД России.