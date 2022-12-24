Макрон призвал Алиева обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым высказал озабоченность в связи с напряженностью на Южном Кавказе.
Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
«Президент Франции высказал глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Южном Кавказе. Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору», - отмечается в сообщении.
Макрон заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению.
«Президент Алиев заявил о своем намерении следить за обеспечением свободного передвижения по коридору», - говорится в сообщении Елисейского дворца.
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