Лавров предупредил об опасности новых инцидентов - Mediamax.am

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Лавров предупредил об опасности новых инцидентов


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что инциденты между Арменией и Азербайджаном будут происходить и далее, если одна из сторон будет отказываться от контактов.

Выступая на на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Лавров заявил:

 

«Эти инциденты будут продолжаться еще дольше, еще больше, если каждый раз после любого инцидента одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. Это никому никогда пользы не приносило».

 

Глава МИД России отметил, что не видит проблем для того, чтобы Баку и Ереван работали над мирным договором.

 

«В Праге от имени Азербайджана и Армении было заявлено, что работа над мирным договором будет опираться на ряд ключевых принципов, в том числе Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. С такой констатацией я не вижу больших проблем с тем, чтобы заняться, наконец, уже конкретно, профессионально, подготовкой мирного договора, потому что с такой констатацией все его компоненты, по-моему, наличествуют», - заявил Лавров.

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