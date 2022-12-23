«Чем раньше Варданян покинет регион, тем лучше будет для всех», - заявил Байрамов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня в Москве, что чем раньше Рубен Варданян «покинет этот регион, тем лучше будет для всех».

Выступая на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым, глава МИД Азербайджана заявил, что деятельность Рубена Варданяна носит «преступно-авантюристский характер» и «мешает реинтеграции».

«Сегодня в нашем регионе находятся чуждые элементы. Я подразумеваю Варданяна. Его деятельность расцениваем как преступно-авантюристическую. Он должен покинуть регион. И чем быстрее, тем лучше. Он вредоносный и дестабилизирующий фактор. От этого в первую очередь страдает местное население. До его появления были хорошие контакты», - эти слова Байрамова приводят азербайджанские СМИ.