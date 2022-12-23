Лавров: Миротворцы «ежечасно работают для урегулирования ситуации» - Mediamax.am

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Лавров: Миротворцы «ежечасно работают для урегулирования ситуации»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что российские миротворцы «ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре и находятся в контакте со сторонами».

Выступая на на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Лавров заявил:

 

«Мы, конечно, рассмотрели обострение обстановки в Лачинском коридоре. И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза, и, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее остроту».

 

«Россия как никто другой заинтересована в прочном и справедливом мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении конфликтов», - добавил российский министр.

 

Лавров выразил сожаление в связи с решением армянской стороны отказаться от участия в трехсторонней встрече глав МИД, которая должна была состояться сегодня в Москве.

 

«Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это сложившейся ситуацией. Жаль, что такая возможность была упущена», - отметил глава МИД России.

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