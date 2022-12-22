Лавров: Необходимо обеспечить беспрепятственную связь между Нагорным Карабахом и Арменией - Mediamax.am

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Лавров: Необходимо обеспечить беспрепятственную связь между Нагорным Карабахом и Арменией


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что необходимо неукоснительно соблюдать трехсторонние договоренности об обеспечении беспрепятственного сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Об этом он сказал в телефонной беседе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

 

В МИД России сообщили, что «в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе».

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