Лавров: Необходимо обеспечить беспрепятственную связь между Нагорным Карабахом и Арменией

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что необходимо неукоснительно соблюдать трехсторонние договоренности об обеспечении беспрепятственного сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.
Об этом он сказал в телефонной беседе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
В МИД России сообщили, что «в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе».
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