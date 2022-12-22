Лавров: Необходимо обеспечить беспрепятственную связь между Нагорным Карабахом и Арменией

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что необходимо неукоснительно соблюдать трехсторонние договоренности об обеспечении беспрепятственного сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Об этом он сказал в телефонной беседе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В МИД России сообщили, что «в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе».