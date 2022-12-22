Из Кремля ответили Николу Пашиняну - Mediamax.am

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Из Кремля ответили Николу Пашиняну


Фото: japantimes.com


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал сегодня слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства».

 

Пашинян: «Российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства»

 

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», - сказал пресс-секретарь Кремля.

 

Он отметил, что Россия продолжит обсуждение «этой темы с нашими армянскими коллегами и союзникам».

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