Из Кремля ответили Николу Пашиняну

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал сегодня слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства».

Нагорный Карабах | 2022-12-22 11:41:22 Пашинян: «Российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства»

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», - сказал пресс-секретарь Кремля.

Он отметил, что Россия продолжит обсуждение «этой темы с нашими армянскими коллегами и союзникам».