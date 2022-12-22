Решения не будут приниматься за счет нашего достоинства, сказал Варданян

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян призвал сегодня жителей республики верить в то, что власти делают все возможное, чтобы найти решения и выйти из блокады, организованной Азербайджаном.
«Однако эти решения не должны приниматься путем потери нашего достоинства. Мы не должны предпринимать шагов, которые могут поставить под угрозу наше право на мирную жизнь в будущем», - сказал Рубен Варданян.
Он признал, что «ситуация сложная», есть проблемы с продовольствием и топливом.
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