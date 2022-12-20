Рубен Варданян призвал быть готовыми к любым сценариям

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян призвал сегодня на заседании оперативного штаба быть готовыми к любым сценариям.
Пресс-служба аппарата госминистра Арцаха сообщила, что назвав вопросы обеспечения нормальной жизнедеятельности населения приоритетом, госминистр заявил о важности оперативного реагирования на возникающие вызовы.
На заседании была представлена информация о ситуации на рынках продовольственных товаров, медикаментов, бензина и дизельного топлива.
Рубен Варданян отметил, что запасов муки в Арцахе достаточно, проблем с производством хлеба нет.
Государственный министр поручил госорганам минимизировать количество автомобилей с бензиновым двигателем, отдав предпочтение автомобилям, работающим на газе.
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