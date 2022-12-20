Рубен Варданян призвал быть готовыми к любым сценариям - Mediamax.am

380 просмотров

Рубен Варданян призвал быть готовыми к любым сценариям


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян призвал сегодня на заседании оперативного штаба быть готовыми к любым сценариям.

Пресс-служба аппарата госминистра Арцаха сообщила, что назвав вопросы обеспечения нормальной жизнедеятельности населения приоритетом, госминистр заявил о важности оперативного реагирования на возникающие вызовы.

 

На заседании была представлена информация о ситуации на рынках продовольственных товаров, медикаментов, бензина и дизельного топлива.

 

Рубен Варданян отметил, что запасов муки в Арцахе достаточно, проблем с производством хлеба нет.

 

Государственный министр поручил госорганам минимизировать количество автомобилей с бензиновым двигателем, отдав предпочтение автомобилям, работающим на газе.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 20, 2022 15:12
Рубен Варданян призвал быть готовыми к любым сценариям

Нагорный Карабах | Декабрь 20, 2022 12:25
Секретарь Совбеза: Гарантом безопасности Лачинского коридора является Россия

Внешняя политика | Декабрь 20, 2022 11:46
ЕС намерен разместить в Армении долгосрочную миссию
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022