Секретарь Совбеза: Гарантом безопасности Лачинского коридора является Россия

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «Азербайджан закрыл Лачинский коридор с целью проведения этнической чистки в Арцахе».
«Армения продолжает работать со всеми своими партнерами, чтобы Лачинский коридор был открыт как можно скорее, и армяне, проживающие в Арцахе, избежали гуманитарного кризиса», - сказал Армен Григорян, выступая на внеочередном заседании парламента.
По его словам, согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, гарантом безопасности Лачинского коридора является Россия.
«Я бы призвал оппозицию работать и в этом направлении, чтобы Российская Федерация выполнила свои обязательства и обеспечила безопасное движение в Лачинском коридоре», - сказал он.
Отвечая на вопрос, продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха, Армен Григорян сказал, что правительство доказало это на деле:
«В прошлом году Арцаху была оказана финансовая поддержка в размере около 200 миллиардов драмов, которая решает не только социально-экономические вопросы, но и вопросы безопасности. Второго мнения в этом вопросе быть не может».
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