Рубен Варданян: Азербайджанцы должны уйти с дороги

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «хотя звучт заявления о том, что дорога открыта, азербайджанцы продолжают оставаться у нее».

«Они могут останавливать машины или не делать этого по своему желанию. Мы считаем это неприемлемым. Они должны полностью уйти с дороги и не препятствовать свободному движению транспорта», - сказал Рубен Варданян.