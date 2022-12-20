Рубен Варданян: Азербайджанцы должны уйти с дороги - Mediamax.am

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Рубен Варданян: Азербайджанцы должны уйти с дороги


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Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «хотя звучт заявления о том, что дорога открыта, азербайджанцы продолжают оставаться у нее».

«Они могут останавливать машины или не делать этого по своему желанию. Мы считаем это неприемлемым. Они должны полностью уйти с дороги и не препятствовать свободному движению транспорта», - сказал Рубен Варданян.

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