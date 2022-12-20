Совбез ООН обсудит ситуацию в Лачинском коридоре

Ереван /Медиамакс/. По запросу Армении Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Лачинском коридоре.Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
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