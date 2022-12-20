В Арцахе состоялось заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось заседание Совета безопасности в расширенном составе.
Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщила, что обсуждались шаги, предпринимаемые с целью обеспечения безопасности республики и предотвращения гуманитарной катастрофы.
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