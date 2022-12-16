Симонян: «США первыми отреагировали на блокировку Лачинского коридора» - Mediamax.am

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Симонян: «США первыми отреагировали на блокировку Лачинского коридора»


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что США первыми отреагировали на блокировку Лачинского коридора.

Пресс-служба парламента сообщила, что Ален Симонян сказал об этом на прощальной встрече с послом США Линн Трейси.

 

«Мы благодарны США за адресную реакцию на события, разворачивающиеся вокруг Лачинского коридора. Должен отметить, что Соединенные Штаты первыми отреагировали на блокировку коридора», - сказал председатель парламента.

 

Аллен Симонян заметил, что за время нахождения в должности Линн Трейси армяно-американские отношения вышли на более высокий уровень.

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