Симонян: «США первыми отреагировали на блокировку Лачинского коридора»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что США первыми отреагировали на блокировку Лачинского коридора.
Пресс-служба парламента сообщила, что Ален Симонян сказал об этом на прощальной встрече с послом США Линн Трейси.
«Мы благодарны США за адресную реакцию на события, разворачивающиеся вокруг Лачинского коридора. Должен отметить, что Соединенные Штаты первыми отреагировали на блокировку коридора», - сказал председатель парламента.
Аллен Симонян заметил, что за время нахождения в должности Линн Трейси армяно-американские отношения вышли на более высокий уровень.
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