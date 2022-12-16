Рубен Варданян: «Они получили хороший урок от сильных арцахцев»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что Азербайджан восстановил подачу газа в Арцах.

«Наш сосед восстановил подачу газа без предварительных условий, без уступок с армянской стороны. Это наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, нас ничто не сломит, мы показали, что они должны уйти отсюда.

Возможно, что сегодня будет открыта и дорога. Это их решение, они поняли, какую совершили ошибку. На них оказали давление как отсюда, так и из-за границы. Думаю, они получили хороший урок от сильных арцахцев», - сказал Рубен Варданян.

Он пригласил всех жителей Арцаха на митинг в Степанакерте 17 декабря.

«Мы должны показать, что мы - сила, мы - едины, - сказал госминистр Арцаха.