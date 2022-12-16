Рубен Варданян: «Они получили хороший урок от сильных арцахцев» - Mediamax.am

638 просмотров

Рубен Варданян: «Они получили хороший урок от сильных арцахцев»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что Азербайджан восстановил подачу газа в Арцах.

«Наш сосед восстановил подачу газа без предварительных условий, без уступок с армянской стороны. Это наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, нас ничто не сломит, мы показали, что они должны уйти отсюда.

 

Возможно, что сегодня будет открыта и дорога. Это их решение, они поняли, какую совершили ошибку. На них оказали давление как отсюда, так и из-за границы. Думаю, они получили хороший урок от сильных арцахцев», - сказал Рубен Варданян.

 

Он пригласил всех жителей Арцаха на митинг в Степанакерте 17 декабря.

 

«Мы должны показать, что мы - сила, мы - едины, - сказал госминистр Арцаха.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 16, 2022 10:06
Рубен Варданян: «Они получили хороший урок от сильных арцахцев»

Нагорный Карабах | Декабрь 15, 2022 16:24
Блокирующие Лачинский коридор азербайджаны изменили требования

В мире | Декабрь 15, 2022 15:41
Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022