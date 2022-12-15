Блокирующие Лачинский коридор азербайджаны изменили требования - Mediamax.am

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Блокирующие Лачинский коридор азербайджаны изменили требования


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Блокирующие Лачинский коридор азербайджаны изменили требования, сообщает агентство Trend.

 

«Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни», - говорится в сообщении.

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