Ереван /Медиамакс/. Блокирующие Лачинский коридор азербайджаны изменили требования, сообщает агентство Trend.
«Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни», - говорится в сообщении.
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