Рубен Варданян: Пользоваться этой дорогой должны только мы - Mediamax.am

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Рубен Варданян: Пользоваться этой дорогой должны только мы


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Ереван. /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что азербайджанцы должны покинуть Лачинскую дорогу.

«Кто такие азербайджанцы, чтобы позволять или не позволять нам пользоваться этой дорогой?! Пока мы не поймем, что только мы должны иметь право пользоваться ею, пусть с условием обеспечения безопасности миротворцами, ничего не изменится. Если они (азербайджанцы-ред.) получат такую возможность, остановить их станет невозможно», - сказал Рубен Варданян

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