Генсек ООН призвал обеспечить свободу передвижения по Лачинскому коридору - Mediamax.am

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Генсек ООН призвал обеспечить свободу передвижения по Лачинскому коридору


Фото: https://www.un.org/


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора», - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.

 

Гутерриш «призвал стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».

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