Генсек ООН призвал обеспечить свободу передвижения по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора.
«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора», - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.
Гутерриш «призвал стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».
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