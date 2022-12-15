Генсек ООН призвал обеспечить свободу передвижения по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Лачинского коридора», - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.

Гутерриш «призвал стороны к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».