США։ «Недопустимо делать мишенью население Нагорного Карабаха» - Mediamax.am

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США։ «Недопустимо делать мишенью население Нагорного Карабаха»


Фото: REUTERS


Ереван. Медиамакс. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «неприемлемо делать мишенью гражданское население Нагорного Карабаха».

Выступая на брифинге, он сказал:

 

«Мы четко заявили, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия. Это тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры.

 

Я хочу четко заявить, что любое повреждение энергетической инфраструктуры может привести к гуманитарному кризису, особенно - в зимние месяцы. Неприемлемо делать мишенью гражданское население Нагорного Карабаха».

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