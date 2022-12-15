США։ «Недопустимо делать мишенью население Нагорного Карабаха»

Ереван. Медиамакс. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «неприемлемо делать мишенью гражданское население Нагорного Карабаха».

Выступая на брифинге, он сказал:

«Мы четко заявили, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия. Это тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры.

Я хочу четко заявить, что любое повреждение энергетической инфраструктуры может привести к гуманитарному кризису, особенно - в зимние месяцы. Неприемлемо делать мишенью гражданское население Нагорного Карабаха».